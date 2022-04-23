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المحطة الدولية تقوم بمناورة لتجنب الاصطدام بحطام في الفضاء

08:53 م السبت 23 أبريل 2022
المحطة الدولية تقوم بمناورة لتجنب الاصطدام بحطام في الفضاء

محطة الفضاء الدولية

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موسكو - (د ب أ)

اضطرت محطة الفضاء الدولية لإجراء مناورة غير مخطط لها اليوم السبت لتجنب الاصطدام بحطام في الفضاء.

وقالت هيئة الفضاء الروسية "روسكوزموس" إنه تم تشغيل محركات سفينة الفضاء "بروجرس إم إس-18" لمدة 10 دقائق لزيادة سرعة محطة الفضاء الدولية ورفعها إلى أعلى لمسافة 8ر1 كيلومترا. وتلتحم سفينة الشحن "بروجرس إم إس-18" المستخدمة لإعادة تزويد محطة الفضاء الدولية بالمؤن والاحتياجات الأخرى مع المحطة حاليا .

وبعد إجراء هذا التصحيح، تحلق الآن المحطة على ارتفاع 414 كيلومترا فوق الأرض، بعد إتمام المناورة بنجاح، طبقا لما ذكرته هيئة "روسكوزموس" عبر تطبيق تليجرام.

ويبلغ أقصى ارتفاع للمحطة ما يزيد قليلا على 438 كيلومترا.

ويعد الحطام مشكلة متزيدة بالنسبة للسفر إلى الفضاء. وتحتاج محطة الفضاء الدولية بانتظام إلى تفادي الأجسام المتطايرة، حيث أن الاصطدام بها ربما يدمرها.

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