زيلينسكي: بلينكن وأوستن سيزوران أوكرانيا الأحد

كييف - (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن سيزوران كييف غدا الأحد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مجلس الأمن القومي الأمريكي ووزارة الخارجية لم يردان على طلبات للتعليق مساء اليوم السبت.

وأوضحت الوكالة أنه إذا تم تأكيد ذلك، فسيكون بلينكن وأوستن أول المسؤولين الأمريكيين الكبار الذين يصلون إلى العاصمة الأوكرانية منذ الغزو الروسي في 24 فبراير.

والتقى بلينكن في مارس لمدة قصيرة بوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عند الحدود الأوكرانية البولندية.