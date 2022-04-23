الرئيس الإيراني يحذّر من انتشار التهديدات ضد الشعب الأفغاني ودول المنطقة

طهران - (د ب أ)

حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، من انتشار التهديدات ضد الشعب الأفغاني ودول المنطقة، في إشارة الى التفجيرات الإرهابية الإجرامية التي استهدفت المدارس والمساجد في أنحاء مختلفة من أفغانستان.

وأدان الرئيس الإيراني بشدة الهجمات الإرهابية الأخيرة في أفغانستان، وشدد على ضرورة ضمان أمن جميع الأفغانيين، لا سيما أمنهم الكامل في المدارس والمساجد والمراكز الدينية، حسبما أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية.

كما شدد رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي على مسؤولية الحكام الأفغان في تحديد ومعاقبة الإرهابيين المسؤولين عن الهجمات الأخيرة، وذكر أن بلاده مستعدة للتعاون واستخدام كافة إمكانياتها لمواجهة ما أسماه بالإرهاب التكفيري ومنع تكرار هذه الفجائع، كما أنها تعلن استعدادها لتقديم الخدمات الطبية للمصابين في الانفجارات الإرهابية الأخيرة في أفغانستان.

وفي الأيام الأخيرة، نفذ إرهابيون عدة تفجيرات في المدارس والمساجد وبين صفوف المصلين الصائمين في أنحاء مختلفة من أفغانستان، بما في ذلك كابول ومزار الشريف وقندوز، مما أسفر عن مقتل العشرات من المسلمين الشيعة والسنة، بمن فيهم النساء والأطفال.