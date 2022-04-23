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موسكو: أمريكا والناتو انتقلا للعمل على الاستفزازات في أوكرانيا

07:29 م السبت 23 أبريل 2022
موسكو: أمريكا والناتو انتقلا للعمل على الاستفزازات في أوكرانيا

ماريا زاخاروفا

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موسكو - (أ ش أ):

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن واشنطن بالتنسيق مع شركاء الناتو انتقلوا إلى المرحلة الأخيرة من العمل على الاستفزازات في أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن زاخاروفا قولها إن الولايات المتحدة لا تستطيع الضغط على روسيا اقتصاديا، والتحول إلى التخطيط لاستخدام أسلحة الدمار الشامل في أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، قال عمدة منطقة كورسك الروسية الحدودية أن أوكرانيا قصفت نقطة تفتيش حدودية في منطقة كورسك مرة أخرى.

وتابع: إن حريقا اندلع في المكتب الاتحادي بمنطقة كورسك عقب القصف الأوكراني.

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