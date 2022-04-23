شكري يعقد مباحثات مع وزير الصناعة المبعوث الإماراتي الخاص لتغير المناخ

القاهرة - (أ ش أ):

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اليوم السبت، مباحثات بالقاهرة مع الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي المبعوث الإماراتي الخاص لتغير المناخ.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ - في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إن الوزيرين تبادلا الرؤى حول عمل المناخ الدولي.