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شكري يعقد مباحثات مع وزير الصناعة المبعوث الإماراتي الخاص لتغير المناخ

07:28 م السبت 23 أبريل 2022
شكري يعقد مباحثات مع وزير الصناعة المبعوث الإماراتي الخاص لتغير المناخ

سامح شكري

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القاهرة - (أ ش أ):

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اليوم السبت، مباحثات بالقاهرة مع الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي المبعوث الإماراتي الخاص لتغير المناخ.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ - في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إن الوزيرين تبادلا الرؤى حول عمل المناخ الدولي.

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