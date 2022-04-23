Masrawy logo white

إعلان

أرنب في البيت الأبيض ووجبات سحور في إدلب.. أفضل صور الأسبوع

03:45 م السبت 23 أبريل 2022
أرنب في البيت الأبيض ووجبات سحور في إدلب.. أفضل صور الأسبوع

أرنب في البيت الأبيض ووجبات سحور في إدلب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(بي بي سي):

مجموعة مختارة من الصور من جميع أنحاء العالم، تم التقاطها في الأيام السبعة الماضية.

1تانيا لوس وزوجها فاليري يتفحصان الأضرار التي لحقت بمنزلهما بسبب صاروخ روسي، في قرية مالا توماتشكا في جنوب شرق أوكرانيا. وقال الجنرال الروسي روستام مينكاييف إن روسيا تعتزم بسط السيطرة على جنوب أوكرانيا.

2عامل ينظف تمثال فلاديمير لينين، مؤسس الاتحاد السوفييتي في ميدان موسكو، في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

3امرأة تسير أمام ملصقات للانتخابات الرئاسية في باريس، ويظهر المرشحان الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومنافسته مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا. سيختار الناخبون الأحد رئيس فرنسا القادم.

4قبل يوم من الاحتفال بيوم الأرض، احتج المتظاهرون أمام مبنى نيويورك تايمز في الولايات المتحدة، ضد نشر إعلانات الوقود الأحفوري في وسائل الإعلام.

5فراشة ترقد على الأرض الجافة في خزان مياه لوس لوريليس المتضرر من الجفاف في تيغوسيغالبا، في هندوراس، في يوم الأرض 2022.

6أرنب عيد الفصح يقف بجانب المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، وهي تقدم الإحاطة الصحفية اليومية.

7بساط من نباتات الجرس البري يكسو الأرض في هاليربوس، المعروف أيضا باسم بلو فورست، في هول، بالقرب من بروكسل، في بلجيكا.

8ليتيسيا إدواردز، مارشال دير وستمنستر، تطل من السقف الرئيسي للدير في وسط لندن. سيتم فتح السقف للجمهور لأول مرة ، للجولات ، كجزء من احتفالات الملكة إليزابيث الثانية باليوبيل البلاتيني.

9طائرة تحلق فوق مدينة البصرة جنوبي العراق، وينعكس ظلها الضئيل أمام القمر.

10متطوعون من منظمة فيوليت أورغ الخيرية يوزعون على الصائمين وجبات غذائية للسحور، في مدينة إدلب التي يسيطر عليها المتمردون شمال غربي سوريا.

هذا المحتوى من

BBC

تخفيضات على أسعار ملابس الأطفال

اعرف الاسعار
أرنب البيت الأبيض أخبار BBC وجبات سحور إدلب

الخبر التالى:

الأمم المتحدة تنظم مؤتمراً لإنقاذ خزان "صافر" في اليمن
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا