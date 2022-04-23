أرنب في البيت الأبيض ووجبات سحور في إدلب.. أفضل صور الأسبوع

أرنب في البيت الأبيض ووجبات سحور في إدلب

(بي بي سي):

مجموعة مختارة من الصور من جميع أنحاء العالم، تم التقاطها في الأيام السبعة الماضية.

تانيا لوس وزوجها فاليري يتفحصان الأضرار التي لحقت بمنزلهما بسبب صاروخ روسي، في قرية مالا توماتشكا في جنوب شرق أوكرانيا. وقال الجنرال الروسي روستام مينكاييف إن روسيا تعتزم بسط السيطرة على جنوب أوكرانيا.

عامل ينظف تمثال فلاديمير لينين، مؤسس الاتحاد السوفييتي في ميدان موسكو، في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

امرأة تسير أمام ملصقات للانتخابات الرئاسية في باريس، ويظهر المرشحان الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومنافسته مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا. سيختار الناخبون الأحد رئيس فرنسا القادم.

قبل يوم من الاحتفال بيوم الأرض، احتج المتظاهرون أمام مبنى نيويورك تايمز في الولايات المتحدة، ضد نشر إعلانات الوقود الأحفوري في وسائل الإعلام.

فراشة ترقد على الأرض الجافة في خزان مياه لوس لوريليس المتضرر من الجفاف في تيغوسيغالبا، في هندوراس، في يوم الأرض 2022.

أرنب عيد الفصح يقف بجانب المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، وهي تقدم الإحاطة الصحفية اليومية.

بساط من نباتات الجرس البري يكسو الأرض في هاليربوس، المعروف أيضا باسم بلو فورست، في هول، بالقرب من بروكسل، في بلجيكا.

ليتيسيا إدواردز، مارشال دير وستمنستر، تطل من السقف الرئيسي للدير في وسط لندن. سيتم فتح السقف للجمهور لأول مرة ، للجولات ، كجزء من احتفالات الملكة إليزابيث الثانية باليوبيل البلاتيني.

طائرة تحلق فوق مدينة البصرة جنوبي العراق، وينعكس ظلها الضئيل أمام القمر.

متطوعون من منظمة فيوليت أورغ الخيرية يوزعون على الصائمين وجبات غذائية للسحور، في مدينة إدلب التي يسيطر عليها المتمردون شمال غربي سوريا.