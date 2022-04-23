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إضرابات عفوية تعرقل حركة النقل بمطار العاصمة الهولندية

01:16 م السبت 23 أبريل 2022
إضرابات عفوية تعرقل حركة النقل بمطار العاصمة الهولندية

إضرابات عفوية تعرقل حركة النقل بمطار العاصمة الهول

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امستردام - (د ب أ):

أدت إضرابات عفوية للطاقم الأرضي التابع لشركة طيران "كيه إل إم" إلى إلغاء وتأخر رحلات جوية في مطار شيفول بالعاصمة الهولندية امستردام اليوم السبت.

ودعا المطار الركاب قبل ظهر اليوم ،لأسباب تتعلق بالسلامة، إلى عدم القدوم لأن الصالة ممتلئة بشكل زائد عن الحد، مشيرا إلى أن هذا الإجراء، الذي يتزامن مع بدء العطلة في هولندا، سيسري مبدئيا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

وكانت طوابير طويلة للغاية تشكلت أمام نوافذ فحص الدخول ونقاط التفتيش الأمني.

وحاول ركاب الرحلات الملغاة التوجه إلى نوافذ بيع تذاكر رحلات السكك الحديدية والحصول على تذاكر للذهاب إلى ألمانيا وفرنسا بالقطارات.

وذكرت وكالة أنباء "ايه إن بي" الهولندية أن نحو 150 عاملا في شركة "كيه إل إم" من المختصين بمناولة الأمتعة قرروا القيام بالإضراب الذي لم يتم التنسيق له مع النقابات. وعلى إثر ذلك دخل مدير التشغيل في الشركة في مفاوضات مع المضربين.

وقالت الشركة إنها تدرك العبء الكبير للعمل والاختناقات وإنها تبذل كل ما في وسعها من أجل التوصل إلى حل.

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