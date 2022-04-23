كييف: روسيا تسعى لتنظيم استفتاء في المناطق الأوكرانية المحتلة

كييف - أ ش أ

اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أوليكساندر موتوزيانيك، اليوم السبت، روسيا باستعدادها لتنظيم استفتاء في المناطق الأوكرانية المحتلة من قبل قواتها بهدف ضمها.

وقال موتوزيانيك - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "تسعى روسيا لتنظيم استفتاء على انضمام الأراضي المحتلة مدينتي خيرسون وزابوريجيا إلى روسيا، لذلك يقوم بحملة إعلامية نشطة في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الروسي"، مشيرا إلى أنه من أجل تعويض خسائر الجيش الروسي تجري الاستعدادات للتعبئة في خيرسون وزباروشيا.

وأشار إلى أن القوات الروسية تمنع الرجال الأوكرانيين البالغين سن التجنيد من مغادرة المناطق المحتلة.

وفي سياق آخر، رجحت نائب رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، إمكانية فتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول اليوم.

ودعت فيريشوك، المدنيين إلى التجمع على الطريق السريع قرب مركز بورت سيتي في المدينة، مشيرا إلى أنه إذا جرت العملية كما هو مخطط، فستتم عملية الإجلاء اليوم.

وأكدت أن ممرات الهروب من المدينة فشلت في العديد من المرات، مشيرة إلى أنها تفهم مدى صعوبة الأمر بالنسبة للمواطنين.. مضيفة "لكنكم وأنا يجب أن نحاول أي عدد من المرات حتى ينجح الأمر".