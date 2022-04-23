الرئيس الصومالي يدين الهجوم الإرهابي على شاطئ ليدو بمقديشيو

مقديشيو - أ ش أ

أدان الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، الهجوم الإرهابي على مسؤولين ومواطنين خلال الإفطار في شاطئ ليدو أمس بالعاصمة مقديشيو.

وأشار فرماجو -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم السبت- إلى أن هذا الهجوم الإرهابي يتزامن مع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث يظهر الفظائع التي ترتكب في حق الشعب الصومالي وإراقة دماء المدنيين.

وأثنى الرئيس على شجاعة القوات الأمنية الصومالية التي منعت الانتحاري من دخول الفندق، داعيا أجهزة الأمن الوطنية لتوخي مزيد من اليقظة خلال أواخر شهر رمضان الفضيل.

وفي سياق متصل .. استنكر رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، الهجوم الإرهابي على شاطئ ليدو الذي أسفر عن مقتل مدنيين أبرياء، وإصابة آخرين، مؤكدا أن هذا العمل دليل واضح على جرائم الإرهابيين في حق الصوماليين وخاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وكانت قوات الشرطة الصومالية، أعلنت أن انتحاريا فجّر نفسه أمام بوابة فندق بشاطئ ليدو، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم قوات الأمن ومدنيون.