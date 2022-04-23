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أوكرانيا ترجح إمكانية فتح ممر للهروب من ماريوبول اليوم السبت

03:51 ص السبت 23 أبريل 2022
أوكرانيا ترجح إمكانية فتح ممر للهروب من ماريوبول اليوم السبت

أوكرانيا

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كييف- (د ب أ):

أعربت السلطات الأوكرانية عن أملها في إمكانية فتح ممر هروب اليوم السبت للسماح بإجلاء المواطنين من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك على موقع فيسبوك في وقت متأخر من مساء الجمعة "هناك إمكانية أن نتمكن من فتح ممر إنساني من ماريوبول".

وحددت فيريشوك مركزا للتسوق في شمال المدينة يؤدي مباشرة إلى أحد طرق الخروج من المدينة، كنقطة للالتقاء صباح اليوم السبت.

وأكدت أن ممرات الهروب من المدينة فشلت في العديد من المرات، مشيرة إلى أنها تفهم مدى صعوبة الأمر بالنسبة للمواطنين.

وأضافت فيريشوك "لكنكم وأنا يجب أن نحاول أي عدد من المرات حتى ينجح الأمر".

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