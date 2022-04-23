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زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب البوسنة والهرسك

03:49 ص السبت 23 أبريل 2022
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب البوسنة والهرسك

زلزال

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سراييفو- (د ب أ):

هز زلزال قوي البوسنة والهرسك مساء الجمعة.

وقال مركز العلوم الجيولوجية الألماني (جيه إف زد) في مدينة بوتسدام بألمانيا إن الزلزال، الذي وقع مساء الجمعة الساعة 1107 بالتوقيت المحلي (2107 بتوقيت جرينتش) كان بقوة 6ر5 درجة على مقياس ريختر.

وأشار المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إلى أن قوة الزلزال بلغت 7ر5 درجة على مقياس ريختر.

وكان مركز الزلزال جنوب شرق مدينة موستار.

ولم ترد على الفور معلومات عن أي خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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