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الشرطة الأمريكية: إصابة 3 أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار بواشنطن

12:18 ص السبت 23 أبريل 2022
الشرطة الأمريكية: إصابة 3 أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار بواشنطن

الشرطة الأمريكية

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واشنطن - (أ ش أ):

أفادت الشرطة الأمريكية مساء اليوم الجمعة بإصابة 3 أشخاص على الأقل من جراء إطلاق نار في منطقة فان نيس شمال غرب العاصمة الأمريكية واشنطن.

ووصفت الشرطة - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - حادث إطلاق النار بـ"التهديد النشط"، وحثوا السكان بالقرب من المنطقة المتضررة على "الاحتماء".

وأوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأن السلطات الأمنية في العاصمة واشنطن تتعامل الآن مع "تهديد نشط" في منطقة الحادث شمال غرب واشنطن.

ولا تزال الشرطة الأمريكية تبحث عن مشتبه به مسلح وفقًا لما قاله مصدر في إدارة شرطة العاصمة بواشنطن العاصمة لقناة "سي إن إن".

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