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وفد من سلطنة عمان يصل صنعاء لبحث متابعة الهدنة وجهود السلام

11:26 م الجمعة 22 أبريل 2022
وفد من سلطنة عمان يصل صنعاء لبحث متابعة الهدنة وجهود السلام

عمان

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صنعاء - (د ب أ):

وصل وفد عماني رفيع المستوى برفقة قيادات جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الجمعة، إلى العاصمة صنعاء، لبحث متابعة الهدنة الأممية، وجهود إنهاء الصراع الذي يشهده البلاد منذ نحو ثمان سنوات.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، وأخرى عُمانية، إن وفدا من المكتب السلطاني العماني، وصل برفقة محمد عبدالسلام، المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، إلى مطار صنعاء، "في إطار استكمال دور سلطنة عمان في متابعة الهدنة والسعي لوقف الحرب".

من جانبه قال محمد عبدالسلام، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "وصلنا قبل قليل إلى العاصمة صنعاء، برفقة وفد عماني رفيع المستوى"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ومن المتوقع أن يناقش الوفد العماني مع الحوثيين، سبل تثبيت الهدنة، ودفع الجماعة نحو المشاورات السياسية.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد.

ومنذ بدء سريان الهدنة، تتبادل أطراف الصراع الاتهامات بشأن "ارتكاب خروقات".

وتحظى سلطنة عمان بعلاقات جيدة مع الحوثيين، حيث يقيم وفد الجماعة المفاوض في مسقط، منذ فترة طويلة.

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