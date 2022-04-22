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وزيرا خارجية أوكرانيا ورومانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

09:06 م الجمعة 22 أبريل 2022
وزيرا خارجية أوكرانيا ورومانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

دميترو كوليبا

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كييف - (أ ش أ):

بحث وزيرا خارجية أوكرانيا ورومانيا، دميترو كوليبا وبوهدان أوريسكو، سبل تعزيز التعاون الثنائي وعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وانتعاشها الاقتصادي.

وقال كوليبا ،في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم /الجمعة/،: "لقاء مثمر مع نظيري الروماني وصديقي بوجدان أوريسكو، وإنني أقدر الدعم السياسي والمساعدات الإنسانية التي تقدمها رومانيا لأوكرانيا".

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني أنه ناقش مع نظيره الروماني سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي والانتعاش الاقتصادي بعد الحرب.

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