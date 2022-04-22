فريق من وكالة الطاقة الذرية يسافر إلى تشيرنوبل الثلاثاء المقبل

فيينا - (د ب أ):

يتوجه فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى موقع مفاعل تشيرنوبل في أوكرانيا يوم الثلاثاء المقبل ليقدم الدعم الفني.

وسيكون رئيس الوكالة رافايل جروسي ضمن الفريق، حسبما ذكرت الوكالة في بيان اليوم الجمعة.

واستولت روسيا على موقع المفاعل النووي الذي شهد حادثا في 1986 لمدة خمسة أسابيع قبل انسحابها، وسيطرت أوكرانيا على المنطقة من جديد.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن جنودا من الروس يمكن أن يكونوا قد تعرضوا للإشعاع. وتعتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية قياس كمية الإشعاع وعمل اختبارات أخرى.

وقال جروسي، الذي زار أوكرانيا بالفعل في أواخر مارس: "تعرض الأمان النووي للخطر في أوكرانيا بشدة في عدة مناسبات، على مدار الشهرين الماضيين".

وأضاف: "تم تجنب أسوأ سيناريو حتى الآن. لكننا نحتاج إلى تكثيف جهودنا للتأكد من أن الأمر ما زال كذلك".