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شركتا توتال إنرجيز وشل تحاولان مجددا استكشاف النفط في جنوب أفريقيا

06:04 م الجمعة 22 أبريل 2022
شركتا توتال إنرجيز وشل تحاولان مجددا استكشاف النفط في جنوب أفريقيا

توتال

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جوهانسبرج - (د ب أ):
تسعى شركة توتال إنرجيز عملاق الطاقة الفرنسية وشركة الطاقة الهولندية البريطانية العملاقة شل إلى حفر آبار للتنقيب عن النفط قبالة الساحل الجنوبي الغربي لجنوب أفريقيا، وذلك بعد أشهر من إخفاق محاولتين لإجراء مسوحات زلزالية في مياه البلاد بسبب نزاعات قانونية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت شركة إس إل آر للاستشارات المحدودة التي تم التعاقد معها لإجراء تقييم بيئي في مذكرة بتاريخ 19 نيسان/ أبريل الجاري اطلعت بلومبرج على نسخة منها ، إن توتال إنرجيز تسعى لبحث المسألة مع الأطراف "المهتمة والمعنية" ودعتها للمشاركة في اجتماعات عامة حول البرنامج المقترح .

وقالت الشركة ردا على بعض التساؤلات إن "الغرض الرئيسي من مرحلة ما قبل التطبيق هو تقديم إخطار أولي للمساهمين وعلى وجه التحديد لتطوير وتحديد قاعدة البيانات الخاصة بالمساهمين في المشروع ".

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