ماكرون: فرنسا سترسل أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا

باريس - (د ب أ):

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا سترسل أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، من بينها مدافع هاوتزر ذاتية الدفع بالإضافة إلى نظام أسلحة صاروخي موجه مضاد للدبابات.

وتجنب مسؤولون فرنسيون إلى حد كبير الحديث بالتفصيل عن شحنات الأسلحة التي ترسلها البلاد إلى أوكرانيا.

وقال ماكرون: "على أية حال، إننا نوفر معدات كثيرة، بدءا من طراز ميلان وحتى طراز سيزار أو قيصر إلى أنواع متعددة من الأسلحة".

وذكرت صحيفة "وست فرانس" نقلا عن مصادر بالجيش أن 12 مدفعا من طراز قيصر هاوتزر ذاتية الدفع ستصل إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة. وتستطع مدافع قيصر المحمولة على شاحنات أن تضرب أهدافا على مسافة 40 كيلومترا.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر بقصر الإيليزيه، أنه سيتم اعتبارا من غد السبت تدريب 40 جنديا أوكرانيا في فرنسا على تشغيل مدافع هاوتزر.