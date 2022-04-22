روسيا وأوكرانيا: مسؤول روسي يؤكد السعي للسيطرة على إقليم دونباس وجنوبي أوكرانيا

موسكو- (بي بي سي):

قال قائد عسكري روسي كبير إن روسيا تخطط للسيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا كجزء من المرحلة الثانية من "عمليتها العسكرية" في البلاد.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن الميجور جنرال رستم مينيكاييف، نائب قائد المنطقة العسكرية المركزية الروسية، أيضا قوله "إن روسيا تخطط لإقامة ممر بري بين شبه جزيرة القرم - التي ضمتها عام 2014 - وإقليم دونباس في شرق أوكرانيا".

ولم يتطرق القائد العسكري الروسي في حديثه يوم الجمعة إلى أوديسا وميكولاييف اللتين لا تزالا تحت سيطرة أوكرانيا.

من جهتها عبرت أوكرانيا عن استمرار تطلعها للسلام، حتى بعد رفض روسيا لمقترح هدنة خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري بمناسبة عيد الفصح الذي يحتفل به المسيحيون الأرذوكس.

"مقابر جماعية"

في غضون ذلك كشفت صور أقمار اصطناعية عن مقابر جماعية في ماريوبول، وصل عددها إلى قرابة 200 مقبرة.

وقالت شركة ماكسار الأمريكية، التي التقطت أقمارها الاصطناعية هذه الصور، إن الصور التي حصلت عليها تظهر توسعة لهذه المقابر منذ نهاية مارس(آذار) الماضي.

واتهم مسؤولون أوكرانيون الروس بدفن مدنيي ماريوبول بعد قتلهم، ولم تعلق موسكو بعد على هذه الأنباء.

وصور المقابر الجماعية هذه قريبة من قرية مانهوش، وهي تبعد 20 كيلو متر غربي ماريوبول. وذكرت شركة ماكسار أنها رصدت أربعة صفوف لهذه المقابر بطول 85 مترا، ولم تتمكن بي بي سي من التأكد بصورة مستقلة من هذه الصور.

وأصدر فاديم بويشينكو عمدة ماريوبول نداءً جديدا، يوم الجمعة، من أجل "الإجلاء الكامل" للمدينة الجنوبية التي يقول الرئيس فلاديمير بوتين إن معظمها الآن تحت سيطرة القوات الروسية.

وقال بويشينكو عبر التلفزيون الوطني: "نحتاج لشيء واحد فقط، الإجلاء الكامل للسكان. بقي حوالي 100 ألف شخص في ماريوبول".

وأمر بوتين، يوم الخميس، قواته بتطويق آخر مجموعة من المقاتلين المتحصنين في مصنع الصلب في جنوب شرقي المدينة.

وعانت ماريوبول على مدى شهرين من قصف متواصل وحصار شديد حيث قطعت روسيا إمدادات الغذاء والمياه والطاقة.

"مكاسب روسية مؤقتة"

من جهته، قال الرئيس الروسي فلودومير زيلينسكي، إن المكاسب الأخيرة لروسيا في شرق البلاد "مؤقتة"، وإن القوات الروسية ستُجبر على العودة عبر الحدود.

وجاءت تصريحات زيلينسكي في أحدث فيديو له، قال فيه: "في شرق وجنوب البلاد يواصل الغزاة فعل كل شيء من أجل إيجاد سبب للحديث عن بعض الانتصارات. إنهم يحشدون قواتهم، وينقلون مجموعات من الكتائب التكتيكية الجديدة إلى أرضنا. إنهم حتى يحاولون أن يبدأوا ما يسمي تعبئة في المناطق المحتلة من أوكرانيا".

وأضاف زيلينسكي: "لن تساعد أي من هذه الخطوات روسيا في حربها ضد بلادنا. إنهم يستطيعون فقط تأجيل المحتوم وهو الوقت الذي سُيجبر فيه الغزاة على مغادرة أراضينا. وأخص هنا ماريوبول، المدينة التي تواصل مقاومة روسيا على الرغم من كل ما يقوله المحتلون".

وأسقطت القوات الروسية 42 قرية في منطقة دونيتسك الشرقية، يوم الخميس، ولكن مسؤولا أوكرانيا قال عبر التلفزيون الرسمي إن بلاده قد تستعيد هذه القرى.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قال الرئيس الأوكراني، في رسالة لوزراء مالية دول العالم، إن بلاده ستحتاج "مئات المليارات من الدولارات للتعافي من الحرب".

وتشير التقديرات الأولية للبنك الدولي أن تكلفة الدمار الذي لحق بالمباني والبنى التحتية في أوكرانيا، بسبب الحرب، وصلت إلى 60 مليار دولار تقريبا وستواصل الارتفاع.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ومساعدوه أن لندن تدرب عشرات الجنود الأوكرانيين على استخدام المركبات المدرعة، التي ستزودها بريطانيا لبلادهم.

"قتل أمة"

لا تزال خاركيف - ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا شرقي البلاد - تتعرض لقصف مكثف من قبل القوات الروسية.

وتُظهر لقطات من المنطقة بقايا العديد من المباني التي دمرت جراء الضربات الصاروخية.

وقال عمدة المدينة، إيهور تيريخوف، لبي بي سي إن حوالي 30 في المئة من السكان غادروا المدينة لكن مليون شخص بقوا فيها، وبعضهم لا يريد مغادرة منازلهم.

وقال إن الروس يقصفون مناطق سكنية، مما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين وإصابة العديد من الجرحى. وأضاف: "هذه ليست حرب جنود ضد جنود ، إنه قتل أمة".

ويقول الجيش الأوكراني إن القوات الروسية لا تزال تحاصر خاركيف جزئيا وتطلق نيرانها صوب أماكن تمركز القوات الروسية في المدينة.