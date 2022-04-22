الصحة العالمية توصي بشدة بحبوب فايزر كوفيد-19

وكالات:

قالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إنها "أوصت بشدة" بحبوب فايزر - كوفيد-19، المضادة لفيروسات "باكسولفيد" (Paxlovid)، للمرضى الذين يعانون من أشكال أخف من المرض، والذين لا يزالون عرضة لخطر دخول المستشفى.

ومع ذلك، حذرت وكالة الأمم المتحدة من أنها "قلقة للغاية" من أن عدم المساواة في الحصول على اللقاحات، سيؤدي مرة أخرى إلى جعل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل "مدفوعة إلى نهاية قائمة الانتظار".

قال خبراء منظمة الصحة العالمية في مجلة "بي أم جي" (BMJ) الطبية، إن مزيج شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر من (nirmatrelvir + ritonavir) كان "الخيار الأفضل" للعلاج للأشخاص غير الملقحين أو المسنين، أو الذين يعانون من نقص المناعة.

بالنسبة للمرضى أنفسهم، قدمت الصحة العالمية أيضًا "توصية مشروطة (ضعيفة) لعقار "رمسيفير" (Remdesivir) المضاد للفيروسات، الذي قدمته شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "جيليد" (Gilead) - والتي لم تنصح بها سابقا.

وأوصت باكسلوفيد أكثر من ريمسيفير، وكذلك أكثر من حبوب مولنوبيرافير من ميرك والأجسام المضادة. وقال الخبراء: "إن العلاج الفموي لشركة فايزر يجنب دخول المستشفى أكثر من "البدائل المتاحة، مع مخاطر أقل فيما يتعلق بالأضرار من مولنوبيرافير، كما أنه أسهل في الاستخدام من ريمديزيفير الوريدي والأجسام المضادة".

واستندت التوصية الجديدة إلى نتائج تجربتين شملت ما يقرب من 3100 مريض، والتي أظهرت أن باكسلوفيد قلل من خطر دخول المستشفى بنسبة 85%. كما أن التجارب "لم تبين أي فرق مهم في معدل الوفيات"

تنطبق التوصية على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، ولكن لا تنطبق على النساء الحوامل أو المرضعات. كما أنه لا ينطبق على المرضى الذين يعانون من مخاطر منخفضة من مضاعفات المرض، لأن الفائدة ستكون ضئيلة. كذلك رفض خبراء في المنظمة إبداء الرأي للمرضى المصابين بأشكال حادة من المرض، بسبب نقص البيانات.

القيود وعدم المساواة

شددت منظمة الصحة العالمية على القيود المفروضة على مثل هذه العلاجات المضادة للفيروسات، وقالت: "لا يمكن إعطاء الدواء إلا عندما يكون المرض في مراحله الأولى".

وقالت المنظمة إن هذا يعني أن المرضى يجب أن تكون نتيجة اختبارهم إيجابية بسرعة وأن يصف لهم الطبيب الحبوب. وهذا يمكن أن يشكل عقبات أمام البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ومع ذلك، يُنظر إلى حبوب كوفيد على أنها خطوة كبيرة محتملة في إنهاء الوباء، إذ يمكن تناولها في المنزل، وليس في المستشفى. ويجب أن يبدأ المرضى بتناول حبوب باكسلوفيد في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض ثم تستمر الدورة خمسة أيام. ويمكن تناول ريمسيفير في غضون سبعة أيام من ظهور الأعراض، ولكن يتم إعطاؤه عن طريق الوريد على مدار ثلاثة أيام.

أسئلة حول التكلفة

دعت منظمة الصحة العالمية شركة فايزر إلى "جعل أسعارها وصفقاتها أكثر شفافية" لشركة باكسلوفيد. وقالت ليزا هيدمان، كبيرة مستشاري منظمة الصحة العالمية بشأن الحصول على الأدوية، إن محطة إذاعية أفادت أن دورة كاملة من علاج باكسلوفيد تكلف 530 دولارًا في الولايات المتحدة. وقدم مصدر آخر لم تؤكده منظمة الصحة العالمية السعر 250 دولارًا في دولة ذات دخل متوسط.

وقالت هيدمان إن تكلفة ريمسيفير تبلغ في الوقت نفسه 520 دولارًا، لكن الإصدارات العامة التي تنتجها الشركات في الهند تبلغ كلفتها ما بين 53 و64 دولارًا.

هناك أيضًا علامة استفهام حول ما إذا كان الفيروس يمكنه بناء مقاومة لهذه العلاجات. لكن في وقت سابق من هذا الشهر، تنبأ ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشرك فايزر ، بمستقبل مشرق لعلاجات مثل باكسلوفيد، حيث سئم الناس الحصول على مزيد من اللقاحات المعززة.

بعد تعرضها لانتقادات شديدة لإعطاء الأولوية للدول الغنية بلقاحها، وافقت شركة فايزر على السماح لبعض شركات صناعة الأدوية العامة في جميع أنحاء العالم بصنع نسخ أرخص من باكسلوفيد، في إطار مخطط تدعمه الأمم المتحدة.

لكن منظمة الصحة العالمية "أوصت بشدة" يوم الجمعة بأن تسمح شركة فايزر لمزيد من الشركات المصنعة العامة، بإنتاج الدواء و "جعله متوفرا بشكل أسرع وبأسعار معقولة".