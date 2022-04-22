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زيلينسكي: روسيا رفضت وقف إطلاق النار في عيد الفصح الأرثوذوكسي

02:45 م الجمعة 22 أبريل 2022
زيلينسكي: روسيا رفضت وقف إطلاق النار في عيد الفصح الأرثوذوكسي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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كييف- (د ب أ):

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا رفضت مقترحا بوقف إطلاق النار خلال أعياد الفصح للمسيحيين الأرثوذوكس.

وتابع زيلينسكي في كلمته اليومية المسائية" للأسف، رفضت روسيا المقترح لعقد هدنة بمناسبة عيد الفصح. وهذا يظهر جيدا كيف يتعامل قادة هذه الدولة فعليا مع الدين المسيحي، أحد أكثر الأعياد بهجة وأهمية".

وأضاف "ولكننا نبقي على آمالنا. الأمل من أجل السلام، الأمل بأن الحياة سوف تتغلب على الموت".

وكان بابا الفاتيكان فرنسيس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من بين من دعوا إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا خلال احتفالات المسيحيين الأرثوذوكس بعيد الفصح يوم الأحد المقبل".

ويحتفل المسيحيون الأرثوذوكس بعيد الفصح هذا العام يوم 24 أبريل.وهم أكبر مجموعة دينية في أوكرانيا.

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