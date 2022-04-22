حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" تتظاهر في أوروبا ضد الغاز الروسي

برلين- (د ب أ):

بعد ما يقرب من شهرين من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، تعتزم حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" التظاهر في مختلف أنحاء أوروبا، من أجل وضع نهاية فورية لإمدادات الغاز من روسيا.

وقالت الحركة لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إنه من المقرر تنظيم مسيرات احتجاجية ومسيرات أصغر نطاقا اليوم الجمعة، في العديد من المدن في بولندا والمجر وبلجيكا وألمانيا. وفي بروكسل، من المقرر أن ينظم النشطاء مسيرة أمام السفارة الألمانية ظهرا(1000 بتوقيت جرينتش).

وتتسلط الأضواء على ألمانيا بسبب "موقفها الرافض" حول إنهاء واردات الغاز.

وتدعو الحركة إلى ميزانية تلتزم بخفض الاحتباس الحراري بمقدار 5ر1 درجة مئوية، وتلتزم ألمانيا بما لا يقل عن 14 مليار يورو (3ر16 مليار دولار) سنويًا للجهود الدولية في هذا الصدد.

وتدعو الحركة إلى الالتزام بالتوقف عن استخدام الغاز الطبيعي بحلول عام 2035. كما تطالب بوضع حد لاستخدام الفحم بحلول عام 2030 ومحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2025.

وتطالب بإنه ينبغي أيضًا وقف إنشاء الطرق السريعة الجديدة والطرق الرئيسية الأخرى.