اليابان تعتبر احتلال روسيا لجزر متنازع عليها عملا "غير شرعي"

طوكيو- (د ب أ):

جددت اليابان الإشارة إلى "الاحتلال (الروسي) غير الشرعي" لجزر متنازع عليها، وذلك في تقريرها الدبلوماسي السنوي، ولأول مرة منذ 19 عاما، في الوقت الذي تحولت فيه العلاقات بين الجارتين إلى عداء عقب غزو موسكو لأوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وتخوض الدولتان نزاعا منذ أكثر من 75 عاما، حول مجموعة من الجزر المعروفة باسم جزر الكوريل الجنوبية في روسيا، والأراضي الشمالية في اليابان.

واستولى الاتحاد السوفيتي، السابق، على الجزر المتنازع عليها في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، وطرد آلاف السكان اليابانيين منها.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة: " الأراضي الشمالية يابانية أصيلة، تخضع حاليا لاحتلال غير شرعي من قبل روسيا".