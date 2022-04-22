وفد أمريكي يصل جزر سليمان بعد أيام من توقيعها اتفاقا أمنيا مع الصين

هونيارا - (بي بي سي):

وصل وفد أمريكي إلى جزر سليمان، بعد أيام من إعلان الدولة الواقعة في المحيط الهادئ توقيع اتفاقية أمنية مثيرة للجدل مع الصين.

ويخشى من أن تسمح الاتفاقية، التي لم يعلن عن تفاصيلها حتى الآن، للصين ببناء قاعدة عسكرية في الجزيرة بما يضر بالأمن الإقليمي.

ونفت جزر سليمان إمكانية حدوث ذلك، في حين قالت بكين إن الاتفاقية تستهدف دعم قدرة دولة جزر سليمان على الحفاظ على النظام الاجتماعي. غير أن الوفد الأمريكي، الذي ناقش القضية مع الجارتين فيجي وبابوا غينيا الجديدة على مدار اليومين الماضيين، بصدد الإعراب عن مخاوفه بشأن الاتفاقية للحكومة في العاصمة هونيارا اليوم.

ويتوقع أيضا أن يناقش الوفد خطط فتح سفارة أمريكية في العاصمة.