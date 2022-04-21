الخارجية: مصر تدين التفجيرات الإرهابية بافغانستان

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن بالغ إدانتها للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مدرسة ومركزا تعليميا بالعاصمة كابول بأفغانستان مؤخرًا، فضلاً عن مسجد بمدينة مزار شريف وآخر بمدينة قندوز اليوم، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

وأعربت مصر - في بيان صحفي لوزارة الخارجية اليوم - عن خالص التعازي إلى أفغانستان، وأُسر ضحايا تلك العمليات الإرهابية الغاشمة، متمنية سرعة الشفاء للمُصابين.

وأكدت مصر - مجدداً - أهمية تظافر جميع الجهود؛ من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكل أشكالها وصورها.