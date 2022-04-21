الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بالبرنامج النووي الكوري الشمالي

بروكسل - (د ب أ):

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد ثمانية أفراد وأربعة كيانات مرتبطة ببرنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية.

ويشغل الأفراد المعنيون مناصب رفيعة في مؤسسات مرتبطة بتطوير برنامج الصواريخ، حسبما ذكر بيان للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس.

وأوضح البيان أن الكيانات التي استهدفتها العقوبات تحايلت على الإجراءات العقابية السابقة، ويحتمل أن تكون قد ساهمت في تمويل برامج الأسلحة المحظورة.

يذكر أن كوريا الشمالية تعرضت لعقوبات دولية شديدة بالفعل في رد فعل على برنامجها المثير للجدل للأسلحة النووية.

وذكرت تقارير أن الإجراءات الجديدة تجمد أصول الأفراد والكيانات التي تم فرضها عليهم، وتمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي وتحظر استلامهم لتمويل من التكتل.