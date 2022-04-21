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أمريكا تجرى محادثات مع شيونوجي اليابانية لشراء عقار لعلاج كورونا

10:38 م الخميس 21 أبريل 2022
أمريكا تجرى محادثات مع شيونوجي اليابانية لشراء عقار لعلاج كورونا

فيروس كورونا

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واشنطن - (د ب أ):

تجرى الحكومة الأمريكية محادثات مع شركة شيونوجي اليابانية لصناعة الأدوية لشراء أقراص تجريبية مضادة للفيروسيات في إطار سعيها لتعزيز مخزونها من الأدوية لعلاج مرض كوفيد -19، بحسب مصادر مطلعة.

وأضافت المصادر، التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها بسبب سرية المناقشات، أن المحادثات لشراء العقار الذي تنتجه شركة شيونوجي مازالت في مراحلها الأولية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن توفير الأموال لعملية الشراء يمكن أن يكون مشكلة.

وبعد مرور عامين على تفشي جائحة كورونا وبعد قرابة مليون حالة وفاة في الولايات المتحدة، تسببت حالة جمود في الكونجرس الأمريكي في ترك أولئك المسؤولين عن تعزيز إمدادات البلاد من الأدوية بدون الموارد للقيام بذلك .

وتحتاج الحكومة الأمريكية للمزيد من التمويل لدفع ثمن الطلبيات الحالية مع شركات مثل فايزر ، وقد لاتستطيع في نهاية المطاف الاستثمار في علاجات جديدة مثل شركة شيونوجي.

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