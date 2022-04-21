الاتحاد الأوروبي يعلن عن مساعدات بقيمة 650 مليون دولار للاتحاد الأفريقي

بروكسل - (د ب أ):

أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لإتاحة مساعدات بقيمة نحو 650 مليون دولار للاتحاد الأفريقي على مدار العامين المقبلين، وفقا لبيان صدر اليوم الخميس.

وأضاف البيان أنه سيتم دعم حملة متعددة الجنسيات تكافح جماعة بوكو حرام الإرهابية بـ 11 مليون دولار إضافية.

كما وافقت دول الاتحاد الأوروبي على توفير 49 مليون دولار إضافية لموزمبيق. وسيتم استغلال الأموال لدعم وحدات جيش موزمبيق التي تعد جزءا بالفعل من مهمة تدريب ينظمها الاتحاد الأوروبي.

وتأتي الأموال المخصصة للاتحاد الأفريقي وموزمبيق من مرفق السلام الأوروبي، وهو برنامج تمويل تابع للتكتل يتم استخدامه لتعزيز قدرات القوات المسلحة في الدول الشريكة.