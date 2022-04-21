وزيرة الخارجية البلجيكية تتنحى عن منصبها لرعاية زوجها المريض

قالت ويلمز إن زوجها مصاب بسرطان شرس في الدماغ

(بي بي سي)

أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية، صوفي ويلمز، أنها ستتنحى مؤقتا عن منصبها لرعاية زوجها المصاب بورم سرطاني في الدماغ.

وقررت ويلمز، التي تشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، القيام بإجازة حتى "نهاية الصيف" عندما ستعيد أسرتها تقييم الوضع.

وقالت إنها اتخذت الخطوة "بالتشاور التام مع رئيس الوزراء".

من جهته، قال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، في بيان إن قرار الوزيرة ويلمز "يحظى بأكبر قدر من الاحترام".

وأضاف "دي كرو" أن الوزيرة لن تستقيل رسميا من الحكومة، وأن صلاحياتها ستُنقل مؤقتا إلى وزراء آخرين "بمرسوم ملكي".

وتزوجت ويلمز، التي شغلت منصب رئيسة الوزراء بين عامي 2019 و 2020، من زوجها الأسترالي كريس ستون في عام 2009.

وزوجها لاعب سابق في نادي "سانت كيلدا" الأسترالي لكرة القدم، وكان نائب رئيس الفرع البلجيكي لمجلس الأعمال الأسترالي في أوروبا منذ عام 2012.

والزوجان لديهما ثلاث بنات، لكن ستون لديه أيضا ابن رابع من علاقة سابقة.

وكتبت ويلمز في بيان نشر على تويتر: "لقد دخل المرض إلى حياتنا فجأة، وعلى وجه التحديد مرض زوجي كريستوفر الذي يجب أن يبدأ - مثل الكثير من الرجال والنساء وحتى الأطفال - معركته ضد سرطان الدماغ الشرس".

وأضافت "كوني وزيرة يتطلب منصبي الدقة والالتزام التام وأن أكون متاحة في أي وقت، الأمر الذي لن يسمح لي بتقديم المساعدة والراحة التي يحتاجها كريستوفر وأطفالنا خلال هذه الفترة الصعبة .

وقال رئيس الوزراء البلجيكي إنه سيتولى مؤقتًا منصب ويلمز كوزير للخارجية.

وأضاف دي كرو: "في مثل هذه المحنة، فإن دور الزوجة والأم له الأولوية. أتمنى لصوفي وكريستوفر وأطفالهما الكثير من الشجاعة والقوة".