"الدفاع الروسية": الطيران الروسي استهدف 64 هدفاً عسكرياً أوكرانياً خلال يوم

موسكو - (أ ش أ):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم الخميس، إن الطيران الروسي أغار على 64 هدفاً عسكرياً أوكرانياً، خلال يوم.

وقال الناطق، في إحاطة إعلامية نقلت عنها وكالة (سبوتنيك) الروسية: "أصابت المقاتلات التابعة للقوات الجوية الروسية خلال اليوم، 64 منشأة عسكرية لأوكرانيا، من بينها: 17 منطقة تمركز للقوات العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقتي كراسني ليمان ودروبيشيفو، بالإضافة إلى مستودعين للقذائف والمدفعية بالقرب من مدينة زابوروجيه".

وأضاف: "خلال النهار، أصابت صواريخ جوية عالية الدقة 14 منشأة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونتيجة القصف في بلدة بوباسنايا أصيب ما يلي: مركز قيادة ومستودعا ذخيرة ومنطقتا تمركز قوات ومعدات عسكرية أوكرانية، بالإضافة إلى معقلين للقوميين".

وأوضح أن من بين المنشآت المتضررة 14 مركز قيادة، بالإضافة إلى 429 موقع تمركز للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة فيليكا كاميشيفاخا، وتشيرفونوي، وباشكوفو ونوفايا دميتروفكا في منطقة خاركيف، مشيراً إلى أن "القوات الصاروخية والمدفعية استهدفت 450 هدفاً للخصم خلال النهار. ودمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة أوكرانية بدون طيار بالقرب من مدينة ياسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

واختتم: "إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 140 مقاتلة و106 مروحيات، و512 مسيرة و254 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2422 دبابة ومركبة قتالية مصفحة و266 راجمة صواريخ و1051 بندقية ومرابط هاون و2274 مركبة عسكرية".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.