إيلون ماسك يقول إنه جمع 5ر46 مليار دولار للاستحواذ على تويتر

برلين - (د ب أ):

قال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، إنه جمع 5ر46 مليار دولار في إطار مساعيه لشراء حصة مسيطرة في شركة تويتر، وفقا لوثائق قدمها للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اليوم الخميس.

ويعتزم ماسك التقدم بعرض رسمي لجميع المساهمين الحاليين في تويتر، بهذا المبلغ النقدي، الذي يتضمن قرضا بقيمة 25 مليار دولار وأكثر من 21 مليارا جمعها من مصادر أخرى.

كان ماسك، الذي يستخدم تويتر بغزارة وتسببت تغريداته من قبل في مشاكل مع السلطات المالية، أعلن الأسبوع الماضي عن عرض لشراء منصة التواصل الاجتماعي ليجعلها شركة خاصة. واقترح سعر شراء يبلغ 20ر54 دولار للسهم، ما يجعل قيمة الشركة، حال كان العرض قبل، تصل إلى 43 مليار دولار.

وكشف ماسك مؤخرا أنه اشترى بالفعل حوالي 9% من أسهم الشركة، ما يجعله بالفعل أكبر مساهم منفرد في تويتر.

وتدرس إدارة تويتر سياسة دفاعية يطلق عليها "الحبة السامة" التي تسمح لمستثمرين آخرين في الشركة بشراء أسهم أرخص بمجرد أن يمتلك أحدهم أكثر من 15% من أسهمها، ما يقلل من قيمة كل الأسهم الأخرى. لكنها قالت أيضا إنها قد تكون منفتحة على عرض من ماسك بسعر مناسب.