روسيا تفرض عقوبات على 90 أمريكيا وكنديا

موسكو - (د ب أ):

فرضت روسيا اليوم الخميس عقوبات على 90 شخصية أمريكية وكندية، تشمل مسؤولين كبار، ردا على عقوبات شخصية فرضتها كندا والولايات المتحدة على مواطنين روس.

وأعلنت الخارجية الروسية في بيانين منفصلين، أوردتهما قناة "آر تي عربية" اليوم، منع 29 مواطنا أمريكيا و61 كنديا من دخول أراضي روسيا لفترة غير محددة، مشددة على أن هذا الإجراء يطال مسؤولين ورجال أعمال وخبراء وعسكريين سابقين وحاليين تعتبرهم موسكو مسؤولين عن "تحديد الأجندة الروسوفوبية" في الولايات المتحدة و"تبرير وتطبيق النهج الروسوفوبي الذي يتبعه النظام الحاكم في كندا".

وتطال العقوبات الروسية الجديدة عددا من زوجات وأزواج مسؤولين كبار في الولايات المتحدة، من بينهم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وزوجها، والنائبة الأولى لوزير الدفاع الأمريكي كاثلين هيكس، ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية كريستوفر جرادي والمتحدث باسم البنتاجون جون كيربي.

وشملت العقوبات أيضاالمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس وكبير موظفي البيت الأبيض رونالد كلاين وأمينة إدارة البيت الأبيض إيفان راين (زوجة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن).

وتضمنت قائمة العقوبات أيضا مستشارة وزير العدل (زوجة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان) والباحث السياسي روبرت كاجان (زوج مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند) ونائب وزير الصحة ريتشارد ليفين.

وتضم القائمة أسماء رؤساء عدد من الشركات الأمريكية المنخرطين بتطوير وإنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية وعددا من الخبراء والمحللين السياسيين والصحفيين في الولايات المتحدة.

وتشمل القائمة السوداء الروسية أسماء مسؤولين كنديين، مدنيين وعسكريين رفيعي المستوى، وصحفيين ومحللين وقادة منظمات غير حكومية، من بينهم مدير الاتصالات في مكتب رئيس الوزراء الكندي وقائد القوات الخاصة في الجيش الكندي وقائد البحرية الكنديةوقائد سلاح الجو الكندي ورئيس جهاز الأمن والاستخبارات الكندية وقائد القيادة المشتركة لعمليات القوات المسلحة الكندية ومستشار رئيس الوزراء الكندي للسياسات الخارجية والدفاعية وغيرهم من المسؤولين العسكريين والمدنيين.

وأدرجت روسيا في القائمة السوداء حكام عدد من الولايات الكندية، وقياديين حاليين وسابقين لبعثة "يونيفاير" العسكرية التي كشفت وسائل إعلام كندية تورطها في تدريب عناصر كتيبة "آزوف" النازية في أوكرانيا.

وتعهدت روسيا بتوسيع قائمتي العقوبات في المستقبل القريب.