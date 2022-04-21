بسبب الأزمة الأوكرانية.. أكبر سبيكة ذهب في العالم تسجل سعرا قياسيا جديدا

طوكيو - (أ ش أ):

ارتفعت قيمة السبيكة الذهبية الأكبر في العالم، خاصة بعد العملية العسكرية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، لاسيما الارتفاع القياسي الذي شهدته قيمة المعدن الأصفر.

وذكرت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية - على موقعها الإلكتروني اليوم /الخميس/ - أن قيمة السبيكة الذهبية الأكبر في العالم بوزن 250 كيلو جراما تقريبا، وصل الآن إلى أكثر من 2.2 مليار ين (17.1 مليون دولار)، أي أكثر من خمسة أضعاف قيمتها عندما تم عرضها لأول مرة في عام 2005 بمدينة "شيزوكا" اليابانية من قبل منجم "توي جولد" الياباني .