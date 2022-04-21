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وزير دفاع ليتوانيا: أرسلنا قذائف هاون ثقيلة إلى أوكرانيا

04:37 م الخميس 21 أبريل 2022
وزير دفاع ليتوانيا: أرسلنا قذائف هاون ثقيلة إلى أوكرانيا

أرفيداس أنوشاوسكاس

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فيلنيوس- (أ ش أ ):

أعلن وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوشاوسكاس، أن بلاده أرسلت قذائف هاون ثقيلة تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من اليورو إلى أوكرانيا.

ونقلت شبكة راديو وتلفزيون ليتوانيا عن أنوشاوسكاس قوله، اليوم الخميس، :" لقد نقلنا قذائف الهاون الثقيلة إلى أوكرانيا كمساعدة، لن نكشف عن العدد، لكننا نقلنا عددًا قليلًا منهم".

وفقًا للوزير، لم ترسل ليتوانيا بالفعل إلى أوكرانيا أنظمة صواريخ (Stinger) فحسب، بل أرسلت أيضًا أسلحة أخرى مضادة للدبابات ومضادة للطائرات ، وذخيرة ، وقنابل يدوية ، ومدافع رشاشة ، ومعدات اتصالات، إلخ.

واختتم "من الصعب سرد كل شيء، قبل شهر، أحصيت 35 نوعًا مختلفًا من مواد المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا ".

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