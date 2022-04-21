وزيرة خارجية ألمانيا تناشد بوتين إتاحة إخلاء مدينة ماريوبول المحاصرة

تالين (إستونيا)- (د ب أ):

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإتاحة إخلاء مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة.

وقالت بيربوك اليوم الخميس بعد لقائها مع نظيرتها الإستونية إيفا-ماريا ليميتس بالعاصمة الإستونية تالين: "وقف هذا القصف هناك في يد بوتين"، وتابعت: "الوضع ليس مأساويا للغاية فحسب، ولكن قلما يمكن تحمله".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية ذكرت من قبل أن الجيش الروسي فرض سيطرته على ماريوبول. وذكرت الحكومة الروسية أن وحدات القتال الأوكرانية المتبقية تمركزت في منطقة مصنع آزوفستال، الذي ترددت أقاويل أنه يوجد به كثير من المدنيين أيضا، وأنه سيتم الاستيلاء عليه خلال 3 إلى 4 أيام.

وقالت بيربوك إن الحكومة الاتحادية تعمل مع شركاء دوليين ومع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحت ضغط كبير من أجل توضيح: " أنه يجب أن يتسنى للأشخاص مغادرة المدينة. يجب وقف القصف الروسي للطرق والممرات كي يمكن نقل أشخاص أبرياء إلى مكان آمن".

وأضافت الوزيرة الألمانية أن الوضع يظهر "نوعية الوحشية التي تدير بها الحكومة الروسية هذه الحرب، وهي حرب ضد أشخاص أبرياء".

وتابعت بيربوك أن وزارة الخارجية الألمانية وكذلك ديوان المستشارية بألمانيا أوضحا للقيادة الروسية عبر مختلف قنوات الاتصال بصورة متكررة أنه يجب أن يكون هناك ممرات إنسانية .