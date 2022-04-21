أفغانستان: مقتل 11 وإصابة 32 في انفجار بمسجد شيعي

إسلام آباد- (د ب أ):

لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 32 آخرون في انفجار وقع داخل مسجد في مدينة "مزار الشريف" بشمال أفغانستان، بحسب ما قاله مسؤولو صحة محليون اليوم الخميس.

وقال المدير الإقليمي لإدارة الصحة في إقليم بلخ، الدكتور نجيب الله تاوانا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن هناك ستة مصابين حالتهم حرجة.

وأوضح تاوانا أن جميع ضحايا الانفجار هم من المصلين في المسجد، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وقال مسؤول محلي من طالبان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الانفجار استهدف مسجدا للشيعة في وسط المدينة أثناء أداء الصلاة.

ويُعتقد أن المسجد، الذي يحمل اسم "ساي دوكان"، هو أكبر وأقدم مسجد شيعي في المدينة.

وأضاف المسؤول أن نوع الانفجار لم يتضح على الفور.

وفي الوقت نفسه، أكد مسؤولون محليون من طالبان وقوع انفجارات في ثلاثة أقاليم أفغانية أخرى أيضا.

ولقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم في انفجار استهدف سيارة تابعة لطالبان في منطقة خوجياني بإقليم نانجارهار في شرق البلاد.

ووقع انفجار آخر في منطقة "سار الدورة" بمدينة قندوز في الشمال. وأفادت تقارير بأن الهدف من وراء الانفجار كان حافلة صغيرة تقل موظفين حكوميين.

وقال متحدث باسم شرطة كابول إن طفلين أصيبا في انفجار قنبلة على جانب طريق بالمنطقة الشرطية الخامسة في المدينة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، إلا أن تنظيم الدولة الإسلامية هو المشتبه به الرئيسي وراء وقوع مثل هذه الهجمات التي تستهدف الشيعة في أفغانستان.