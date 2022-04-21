روسيا وأوكرانيا: موسكو تغلق قنصليات لدول البلطيق ردا على إغلاق القنصليات الروسية

موسكو- (بي بي سي):

استدعت روسيا سفراء كل من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، وأمرت بإغلاق قنصلياتهم في البلاد. وأعربت عن "احتجاجها على الخطوات التي وصفتها بغير الودية.

وقالت وزارة الخارجية في موسكو إن تلك الخطوة جاءت ردا على إغلاق القنصليات الروسية في دول البلطيق الثلاث، وعقابا لها على دعمها العسكري لأوكرانيا.

وبموجب تلك الخطوة، بحسب وسائل الإعلام الروسية يتعين على الموظفين القنصليين مغادرة روسيا خلال فترة مماثلة لتلك التي حددتها دول البلطيق للدبلوماسيين الروس الذين قررت ترحيلهم في الآونة الأخيرة.

وفي سياق متصل، تبنى برلمان لاتفيا بالإجماع بيانا يتهم فيه روسيا بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الأوكراني.