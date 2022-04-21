الحرب في اوكرانيا: بوتين يهنيء قواته بالسيطرة على ماريوبول

وكالات: ‎

ابلغ وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، الرئيس فلاديمير بوتين بسيطرة قواته على مدينة ماريوبول، اليوم الخميس، مشيرا إلى أنه ما زال هناك مقاتلون أوكرانيون في مصنع آزوفستال بماريوبول، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

‎ونقلت قناة "روسيا اليوم" في خبر عاجل، أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بسيطرة القوات الروسية على مدينة ماريوبول، التي توصف بأنها "الجائزة الكبرى"، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، في 24 فبراير الماضي.

‎ووصف وزير الدفاع الروسي، ماريوبول بأنها عاصمة "كتيبة آزوف" الأوكرانية المتطرفة، حيث حوصر نحو ألفي مسلح بمنطقة مصنع آزوف ستال في المدينة.

‎وقدم بوتين، التهنئة للقوات الروسية، لتمكنها من السيطرة على ماريوبول أو "تحرير" المدينة -بحسب تعبيره-، الحدث الذي يأتي تزامنا مع دخول العملية العسكرية الروسية يومها السابع والخمسين، وفق ما نقلته "روسيا اليوم".

‎وتعهد الرئيس الروسي، بوتين بضمان سلامة وأمن القوات الأوكرانية، التي كانت تقاتل داخل ماريوبول، وتحديدا في آزوف ستال، واصفا السيطرة على المدينة بالعمل البطولي.

‎من جانبه، قال وزير الدفاع الروسي ، إن تم إجلاء أكثر من 142 ألف مدني من ماريوبول، وفق ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية، لافتة إلى أنه ادعى أن 1478 مقاتلًا أوكرانيًا، سلموا أنفسهم بالفعل للقوات الروسية، لكن أكثر من 2000 مقاتل أوكراني، ما زالوا يدافعون عن مصنع آزوفستال للمعادن.