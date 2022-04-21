الضفة الغربية: إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على مناطق السلطة الفلسطينية لمدة يومين

القدس المحتلة-(بي بي سي):

تجدد التوتر فجر اليوم داخل وفي محيط المسجد الأقصى في القدس، إذ عمدت القوات الإسرائيلية على إخلاء فناء المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى بعد صلاة الفجر، لإفساح المجال أمام الزوار اليهود.

وعشية حلول آخر أيام عيد الفصح لدى اليهود، فرضت إسرائيل على مناطق السلطة الفلسطينية طوقا أمنيا اعتبارا من الساعة الخامسة عصرا ولمدة يومين، وستغلق المعابر مع قطاع غزة. ويستثنى من الطوق المصلون القادمون من مناطق السلطة إلى الحرم القدسي. كما يسمح للفلسطينيين بدخول إسرائيل في الحالات الإنسانية والطبية الاستثنائية، بعد موافقة مكتب منسق الأعمال في المناطق.

واستهدف الجيش الإسرائيلي ليلة أمس غزة في قصف جديد وقال في بيان له إنه استهدف منشآت عسكرية تابعة لحماس ردا على صاروخ أطلق من القطاع. ولم يؤكد أي طرف فلسطيني حتى اللحظة إطلاق الصاروخ.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات فى الحادثتين. لكن الشرطة الإسرائيلية قالت إن منزلا في مدينة سديروت أصيب بأضرار طفيفة.

وأدى تفاقم المواجهات في الضفة الغربية المحتلة إلى زيادة المخاوف من انفجار الأوضاع.

يواصل وفد من كبار المسؤولين الأمريكيين زيارته للمنطقة لعقد اجتماعات في إسرائيل والضفة الغربية والأردن ومصر. ويضم الفريق الأمريكي القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت ونائب مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو.

وأجرى وزير الخارجية يائير لابيد ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في وقت متأخر من الليلة الماضية. مكالمة هاتفية لبحث الأوضاع والعلاقات الثنائية، وكانت الإمارات قد استدعت السفير الإسرائيلي احتجاجا على اقتحام الأقصى.