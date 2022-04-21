بوتين يطلب من الجيش إحكام الطوق على مصنع آزوفستال وعدم اقتحامه

موسكو-(بي بي سي):

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قواته عدم اقتحام مصنع آزوفستال والاكتفاء بإحكام الطوق عليه وعدم السماح حتى لذبابة بالمرور.

وقال بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرغي شويغو اليوم الخميس: "أعتبر الاقتحام المقترح للمنطقة الصناعية أمرا غير مجد".

وعلل بوتين إلغاء اقتحام "آزوفستال" بحسب وسائل إعلام روسية، بالحفاظ على حياة الجنود الروس وأكد أنه ليست هناك حاجة للنزول إلى السراديب والزحف تحت أرض هذه المنشآت الصناعية".

وجدد بوتين تعهده بضمان سلامة من يغادر المصنع طواعية من عناصر الجيش الأوكراني.