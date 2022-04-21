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ماكرون: إذا أعيد انتخابي لولاية ثانية سأضع فرنسا ضمن القوى العظمى

04:17 ص الخميس 21 أبريل 2022
ماكرون: إذا أعيد انتخابي لولاية ثانية سأضع فرنسا ضمن القوى العظمى

ماكرون ولوبان

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