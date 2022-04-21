إيلون ماسك يجري محادثات لتوفير التمويل للاستحواذ على "تويتر"

نيويورك - (د ب أ)

قال مصدر مطلع إن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بدأ اتصالات مع شركاء محتملين من مؤسسات التمويل الأمريكية لتوفير التمويل اللازم لعرضه للاستحواذ على شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقابل 43 مليار دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصدر القول إن ماسك مالك ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، عقد محادثات مع مستشاريه بشأن الاتفاق مع شركاء محتملين لتمويل الصفقة.

وأشارت بلومبرج إلى أنه في حين أن ماسك هو أغنى شخص في العالم بثروة تقدر بنحو 261 مليار دولار، فإن أغلب ثروته عبارة عن أسهم في شركة تسلا، وبالتالي قد لا يمتلك السيولة النقدية الكافية للاستحواذ على تويتر.

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد نقلت عن مصادر مطلعة القول إن شركة الاستثمار المالي "أبولو جلوبال مانجمنت" تدرس الاشتراك في عرض إيلون ماسك للاستحواذ على تويتر.

في المقابل أقر مجلس إدارة تويتر في الأسبوع الماضي خطة تسمى "الحبة السامة" لمنع استحواذ إيلون ماسك على الشركة وإلغاء تسجيل سهمها في البورصة.

وأكدت هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية خطة تويتر للتصدي لمحاولة الاستحواذ، وتتضمن إصدار تويتر لكمية جديدة من الأسهم التي يمكن لجميع مساهميها باستثناء ماسك شراءها بسعر مخفض.

كما تتضمن الخطة "فرض عقوبة كبيرة" على أي شخص أو جهة تستحوذ على أكثر من 15% من أسهم تويتر دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة. ويمتلك ماسك حاليا أكثر من 9% من أسهم تويتر.

وقالت شركة تويتر في بيان إن "مجلس الإدارة تبنى خطة حقوق المساهمين في أعقاب وصول عرض غير ملزم للاستحواذ على تويتر وينتهي أجل خطة الحقوق يوم 14 أبريل 2023.

وتقلص خطة الحقوق احتمالات استحواذ أي هيئة أو شخص أو مجموعة على حصة مسيطرة من أسهم تويتر من خلال الشراء التراكمي لأسهمها من السوق المفتوحة، بدون دفع سعر أعلى من سعر السهم في السوق لجميع المساهمين ، أو بدون منح مجلس الإدارة وقتا كافيا للوصول إلى قرار سليم واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق مصالح المساهمين.