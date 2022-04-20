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شكرى يتوجه للأردن للمشاركة في اجتماع طارئ لبحث التطورات على الساحة الفلسطينية

11:56 م الأربعاء 20 أبريل 2022
شكرى يتوجه للأردن للمشاركة في اجتماع طارئ لبحث التطورات على الساحة الفلسطينية

وزير الخارجية سامح شكري

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مصر - (أ ش أ)

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، إلى العاصمة الأردنية عمَّان للمشاركة في "الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المُحتلة".

وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الأربعاء، بأنه من المقرر أن يبحث الاجتماع الطارئ التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، وسبل تخفيض التصعيد الحالي في القدس وفي باحات المسجد الأقصى المُبارك، وما نتج عن تلك التطورات من تداعيات ومواجهات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ويناقش الاجتماع ضرورة وقف كافة المُمارسات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس.

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