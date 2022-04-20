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450 خبيرًا يشاركون في أول مؤتمر دولي حول القانون النووي

11:24 م الأربعاء 20 أبريل 2022
450 خبيرًا يشاركون في أول مؤتمر دولي حول القانون النووي

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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النمسا - (أ ش أ)

تستضيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أول مؤتمر دولي لها على الإطلاق حول القانون النووي يوم الاثنين المقبل ويستمر 5 أيام.

ذكر بيان لوكالة الطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن المؤتمر سيشارك في أعماله أكثر من 450 خبيرًا لبحث دور القانون النووي في إيجاد حلول للقضايا الدولية الحالية مثل تغير المناخ وعدم انتشار الأسلحة النووية.

كما يناقش المشاركون، القضايا والاتجاهات في الفروع الأربعة الرئيسية للقانون النووي، وهي السلامة والأمن والضمانات والمسئولية المدنية عن الأضرار النووية، بالإضافة إلى مناقشة المساعدة التشريعية وبناء القدرات في هذا المجال.

ومن المقرر، أن يلقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، ومتحدثون رفيعو المستوى من جميع أنحاء العالم كلمات في الجلسة الافتتاحية للجلسة العامة.

كما سيقدم المدير العام كتاب "القانون النووي: النقاش العالمي" وهو أول كتاب تنشره الوكالة من قبل قادة الفكر العالميين حول القانون النووي.

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