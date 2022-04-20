مجلس السيادة السوداني: البلاد تمر بمرحلة صعبة

السودان - (أ ش أ)

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن السودان يمر بمرحلة صعبة.

وانتقد دقلو، في كلمة مساء اليوم الأربعاء خلال لقاء مع الرياضيين، مواقف بعض السياسيين الذين "يمارسون الغش وغير صادقين مع السودانيين".

وقال إن بعض السياسيين يسعون إلى تغليب المصالح الشخصية على مصلحة السودان وأمنه واستقراراه، ودعاهم إلى توخي الصدق مع الشعب السوداني والتكاتف والتوحد من أجل وحدة واستقرار السودان.

وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أن بلاده بحاجة إلى دعم الجميع، مطالبًا بجمع وجهات النظر المختلفة لحل الأزمة السياسية.

وأكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، حرص واهتمام الدولة بالرياضة والرياضيين، لافتًا إلى أن هذا اللقاء يعبر عن مدى حرص القيادة العليا للدولة للتواصل مع الرياضيين معهم من أجل النهوض بالرياضة.