فلسطين تتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتضليل وتزييف الحقائق

رام الله - (د ب أ)

اتهمت الرئاسة الفلسطينية مساء الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بممارسة التضليل وتزييف الحقائق بما يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية.

وعبر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان عن رفضه تصريحات بينيت بشأن أن الأراضي الفلسطينية "ليست أرضاً مُحتلة"، معتبرا أنها "تصريحات مُضللة تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، ولا تُلغي حقيقة أن الأرض الفلسطينية تخضع لاحتلال عسكري إسرائيلي".

وقال أبو ردينة إن "هذه التصريحات لا تُغطي السياسات العدوانية لجيش الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، وأن الدولة الفلسطينية قائمة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية على حدود العام 1967، ولن تعطي شرعية لأقوال بينيت".

وأضاف أن "مزاعم بينيت لا تسهم إلا بمزيد من زعزعة الاستقرار وخلق التوتر وتشجيع المستوطنين على مواصلة عدوانهم في القدس والضفة الغربية".

وأكد أبو ردينة، أن مثل هذه التصريحات الإسرائيلية، واستمرار سياسة فرض الأمر الواقع التي تحاول حكومة إسرائيل فرضها من خلال المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة في المسجد الأقصى "لن تنجح".

وشدد على أن السلام والاستقرار يتطلب الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وختم الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية بأن "استمرار انتهاك إسرائيل للحقوق الفلسطينية وتحديها للشرعية الدولية لن يؤدي إلى أي سلام، بل سيساهم باستمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".