ماكرون ولوبان.. اتهامات متبادلة خلال الحديث عن موقف فرنسا من الاتحاد الأوروبي

وكالات

اتهم الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يخوض جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، مرشحة اليمين المتطرف ماريان لوبان، بالسعى لخروج باريس من الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون في المناظرة التلفزيونية مع لوبان، إنه يؤمن بأوروبا وبالحلف الفرنسي الألماني، وبالتعاون الأوروبي في ملفات مثل لقاحات فيروس كورونا والديون الداخلية والدفاع.

وأضاف أنه أنه يعمل منذ خمس سنوات على تغيير أوروبا ووجه انتقاده للوبان قائلاً "أنت لم تحددِ موقفك لكن مشروعك هو الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وردت المرشحة الفرنسية على هجوم ماكرون، قائلة: "لا أريد الخروج من الاتحاد الأوروبي لكن دائما ما اتساءل هناك سلسلة من السياسات التي تجعلني أقول، لماذا لا تنجح فرنسا في الدفاع عن مصالحها فيما تنجح ألمانيا في ذلك؟"

واتهمت لوبان، ماكرون بمحاولة استبدال السيادة الفرنسية بالسيادة الأوروبية، موضحة أن هناك سياسات كثيرة بالاتحاد الأوروبي لا توافق عليها.

وقبل أربعة أيام من إجراء الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، يلتقي الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون مع منافسته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في مناظرة تلفزيونية يرى مراقبون أنها ستكون حاسمة في تحديد اسم الفائز بالسباق نحو الإليزيه.

ويواجه الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون (يمين الوسط) منافسته مارين لوبان (اليمين المتطرف) في مناظرة تلفزيونية مرتقبة بشدة الأربعاء.