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ماكرون يتهم لوبان بالتبعية لموسكو ويبدي رغبته في إجراء حوار مع روسيا

10:13 م الأربعاء 20 أبريل 2022
ماكرون يتهم لوبان بالتبعية لموسكو ويبدي رغبته في إجراء حوار مع روسيا

إيمانويل ماكرون

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وكالات

هاجم الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يخوض جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، مرشحة اليمين المتطرف ماريان لوبان بسبب علاقتها مع موسكو باعتبار أنها تحصلت على قرض بـ9 مليون يورو من بنك روسي سنة 2014.

واتهم الرئيس الفرنسي، خلال مناظرة تلفزيونية اليوم الأربعاء، لوبان بالتبعية لموسكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتبار أن القرض جاء من بنك مقرب من السلطة الروسية.

وأبدى ماكرون، رغبته في إجراء حوار مع روسيا بهدف وقف الحرب في أوكرانيا، مع مواصلة فرض عقوبات عليها بهدف وضع حد للحرب في أوكرانيا التي ينوي الاستمرار في تقديم مساعدات لها.

وقبل أربعة أيام من إجراء الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، يلتقي الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون مع منافسته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في مناظرة تلفزيونية يرى مراقبون أنها ستكون حاسمة في تحديد اسم الفائز بالسباق نحو الإليزيه.

ويواجه الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون (يمين الوسط) منافسته مارين لوبان (اليمين المتطرف) في مناظرة تلفزيونية مرتقبة بشدة الأربعاء.

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