لوبان تعبر عن إدانتها لغزو أوكرانيا وترفض وقف توريد النفط والغاز الروسي

وكالات

اثنت مرشحة اليمين المتطرف ماريان لوبان للانتخابات الفرنسية، والتي تخوض جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أمام الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، على مبادرة خصمها بشأن إجراء حوار مع روسيا بهدف وقف الحرب في أوكرانيا، حسبما ذكرت "فرانس برس".

واعربت خلال مناظرة تلفزيونية اليوم الأربعاء، عن إدانتها المطلقة للغزو الروسي لأوكرانيا وتعهدت بحماية الأوكرانيين ومواصلة تقديم المساعدات لهم.

ورفضت لوبان، الدعوات لوقف توريد النفط والغاز الروسي، بهدف زيادة الضغط على موسكو.

وقبل أربعة أيام من إجراء الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، يلتقي الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون مع منافسته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في مناظرة تلفزيونية يرى مراقبون أنها ستكون حاسمة في تحديد اسم الفائز بالسباق نحو الإليزيه.

ويواجه الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون (يمين الوسط) منافسته مارين لوبان (اليمين المتطرف) في مناظرة تلفزيونية مرتقبة بشدة الأربعاء.