ماكرون: ستزيد فواتير الفرنسيين إذا تم انتخاب ‎لوبان

وكالات

قال الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يخوض جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ضد مرشحة اليمين المتطرف ماريان لوبان، إنه يسعى لأن تكون فرنسا قوة عظمى.

وتابع خلال مناظرة تلفزيونية مع لوبان اليوم الأربعاء، "ستزيد فواتير الفرنسيين بعدة عشرات أو حتى مئات اليوروهات شهريا إذا تم انتخاب ‎لوبان"، مضيفًا: "استطعت تقليص نسبة البطالة في ‎فرنسا وأسعى لرفع الحد الأدنى للأجور ومعاشات ‎التقاعد".

وواصل حديثه بالقول: "‏‎نحن نعيش لحظات خطيرة جدا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ودور فرنسا وأوروبا يتمثل في دعم كييف من أجل المقاومة في وجه العملية العسكرية الروسية".

وقبل أربعة أيام من إجراء الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، يلتقي الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون مع منافسته زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في مناظرة تلفزيونية يرى مراقبون أنها ستكون حاسمة في تحديد اسم الفائز بالسباق نحو الإليزيه.

ويواجه الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون (يمين الوسط) منافسته مارين لوبان (اليمين المتطرف) في مناظرة تلفزيونية مرتقبة بشدة الأربعاء.