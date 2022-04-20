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البحرين تؤكد ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس

09:10 م الأربعاء 20 أبريل 2022
البحرين تؤكد ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس

الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة

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البحرين - (أ ش أ)

أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بالبحرين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، موقف بلاده الثابت والمتوافق مع الجانبين الأردني والفلسطيني بشأن ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس واحترام دور الأردن في إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية لكافة الأديان.

وأشار آل خليفة - خلال استقباله سفير الأردن لدى المنامة رامي صالح، وسفير فلسطين طه محمد عبدالقادر، وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في التهدئة، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وبما ينشد الأمن والسلام والازدهار والرخاء لدول منطقة الشرق الأوسط وشعوبها.

وقد تم - خلال اللقاء - استعراض علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البحرين مع الأردن وفلسطين، وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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